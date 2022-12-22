Курские пенсионеры продолжают становиться жертвами мошенников

Пенсионеркам сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Курске четырем пожилым женщинам в возрасте от 72 до 92 лет позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что родственники пенсионерок якобы стали виновниками ДТП и потребовали деньги для урегулирования инцидента и возмещения затрат на лечение пострадавших людей. Курянки согласились, не сообщив об этом никому из своих близких. Через некоторое время к ним домой приехали неизвестные, представились курьерами, и женщины отдали им в общей сложности 650 тысяч рублей. Суммы ущерба составили от ста до 250 тысяч.

Только после передачи денег пенсионерки звонили своим родственникам и узнавали, что никто аварий не совершал. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские настоятельно просят жителей Курской области предупредить своих пожилых родственников, чтобы в случае поступления звонков с сообщениями о ДТП с участием детей и внуков, они первым звонили своим близким и только потом принимали решение отдавать деньги посторонним людям.