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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 12:57

Курские пенсионеры продолжают становиться жертвами мошенников

На этот раз суммы ущерба составили от ста до 250 тысяч рублей
Кристина ГОРБАТЕНКО
Пенсионеркам сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП

Пенсионеркам сообщали, что их родственники якобы стали виновниками ДТП

Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, в Курске четырем пожилым женщинам в возрасте от 72 до 92 лет позвонили неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что родственники пенсионерок якобы стали виновниками ДТП и потребовали деньги для урегулирования инцидента и возмещения затрат на лечение пострадавших людей. Курянки согласились, не сообщив об этом никому из своих близких. Через некоторое время к ним домой приехали неизвестные, представились курьерами, и женщины отдали им в общей сложности 650 тысяч рублей. Суммы ущерба составили от ста до 250 тысяч.

Только после передачи денег пенсионерки звонили своим родственникам и узнавали, что никто аварий не совершал. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские настоятельно просят жителей Курской области предупредить своих пожилых родственников, чтобы в случае поступления звонков с сообщениями о ДТП с участием детей и внуков, они первым звонили своим близким и только потом принимали решение отдавать деньги посторонним людям.