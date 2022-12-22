В Курской области увеличилось количество обращений в службу скорой помощи

В первую очередь "скорая" приезжает на экстренные вызовы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области отмечается подъем заболеваемости ОРВИ. Так, за неделю было выявлено более 20 тысяч случаев. Из-за этого в регионе увеличилось количество обращений в службу скорой помощи и вызовов врача на дом.

- Скорая приезжает в первую очередь на экстренные вызовы – к детям, беременным женщинам и пациентам, здоровью и жизни которых угрожает реальная опасность. Срок ожидания ее приезда в таких случаях не увеличился. В службе были оперативно сформированы и выведены на линию дополнительные бригады, укомплектованные оборудованием и персоналом, - говорят в обладминистрации.

С ноября количество вызовов врача на дом увеличилось на 122%, стали чаще обращаться за медицинской помощью и в поликлиники. Сейчас их ежедневно посещают около двух с половиной тысячи человек.

Напомним, сейчас система здравоохранения региона работает в усиленном режиме. Для обслуживания вызовов на станцию скорой помощи были привлечены студенты старшего курса и ординаторы Курского государственного медицинского университета.