В 2022 году в Курске демонтировали около 150 рекламных вывесок

В Курске продолжается демонтаж рекламных конструкций Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С января 2022 года в Курске демонтировали около 150 информационных конструкций. Все они не соответствовали требованиям правил благоустройства города, сообщают в городской администрации.

Работа по демонтажу продолжается и сейчас. Так, утром 22 декабря вывески убирали на проспекте Клыкова, 92. Для этого и других домов проспекта управляющая компания разработала дизайн-проект размещения информационных конструкций..

- Правила благоустройства одинаковы для всех. Вывески двух магазинов, которые демонтировали сегодня, размещены выше плиты перекрытия и не по дизайн-проекту, - разъяснила начальник отдела эстетики комитета архитектуры и градостроительства города Светлана Лужбина.

Всего 22 и 23 декабря демонтируют 54 информационных конструкций.

Всем владельцам заранее сообщают о необходимом демонтаже. Если они не уберут конструкции самостоятельно, это сделают специалисты городского управления ГО и ЧС. После вывески отправят на площадку УКС Курска, откуда собственники смогут забрать их, предоставив определенный пакет документов и оплатив демонтаж и хранение.