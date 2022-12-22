В Курске пройдет флешмоб «АвтоЕлка»

Авто выстроятся в форме елки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мероприятие состоится 25 декабря на территории Спортивно-концертного комплекса с 20.00 до 22.00. Планируется, что около 200 автомобилей выстроятся в форме новогодней ели.

Напомним, что флешмоб проводится с 2021 года. До этого он проходил на Красной площади, а участие принимали около 150 машин.

А «Новогоднее приключение на мельнице» состоится 28 декабря 2022 года.

В связи с прогнозируемой непогодой 24 декабря организаторы праздника «Новогоднее приключение на Мельнице» перенесли мероприятие на 28 декабря.

Для детей и взрослых покажут театрализованное представление с интерактивными играми и квестом. Начало программы в 11:00. Будет также работать палаточный городок с угощениями и чаем.

Добраться до «Парка мельниц» можно будет общественным транспортом. Бесплатные автобусы в 9:30 отправятся от памятника «Танкистам – Героям Курской битвы» на площади Дзержинского города Курска. Координаты для самостоятельной поездки 51.25575° 36.417476°.