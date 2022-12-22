Курянин требует миллион рублей за смерть дочери в роддоме

Суд признал вину врачей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянин обратился в суд с иском к родильному дому о взыскании морального вреда в связи со смертью ребенка.

- В производстве Кировского районного суда Курска находится гражданское дело по иску мужчины к городскому родильному дому № 6 о возмещении морального вреда в размере миллион рублей в связи со смертью дочери, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области. - В ноябре 2018 года его супругу госпитализировали в родильный дом с признаками начала родовой деятельности. Контроль над ней осуществляла врач, которая применила консервативное ведение родов, когда было необходимо оперативное родоразрешение. В результате чего врачи извлекли из утробы мертвую доношенную девочку.

Решением Кировского районного суда Курска, вступившим в законную силу, с городского родильного дома № 6 в пользу супруги курянина уже была взыскана компенсация морального вреда в связи со смертью ребенка, миллион рублей.

Дело назначено к рассмотрению.

Ранее КП сообщала, что в связи с большим наплывом пациентов и нехваткой специалистов куряне вынуждены по нескольку часов ждать приема в поликлиниках. Записаться ко многим специалистам невозможно даже через Госуслуги.

Такая ситуация, например, сложилась в 7-й поликлинике Курска, которая обслуживает микрорайон КЗТЗ, Юго-Западный и Мокву. Учреждение в этом году объединили с 6-й горбольницей. Чиновники обещали курянам, что после объединения будет решен вопрос дефицита кадров и медпомощь станет более доступной. Однако учреждение работает в авральном режиме, запись ко многим специалистам недоступна.