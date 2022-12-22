Под Курском сгорели два автомобиля

В 00:10 22 декабря в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре на улице Молодежная в Железногорске.

На место происшествия выезжали пожарные ПСЧ №11 Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Пожар удалось потушить в 00:18. В автомобиле «Фольксваген» выгорел моторный отсек, поврежден салон автомобиля. Также пострадал рядом стоящий автомобиль «Лада Гранта»: повреждена передняя правая часть кузова. Без пострадавших.

Огонь тушили 11 человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.