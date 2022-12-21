Курский «Сокол» пропустил 12 шайб от клуба из райцентра Воронежской области

Второй период клуб из Боброва выиграл на курском льду со счетом 7:0. Фото со страницы ХК "ЭкоНива-Бобров" в VK.

Накануне, 20 декабря, в Курске местный «Сокол» принимал «ЭкоНиву-Бобров» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Уже на третьей минуте наш лучший голеадор Владимир Авсеенок забросил восьмую шайбу в этом розыгрыше, открыв счет в матче. На этом курская сказка закончилась. Начиная с 11-й, и вплоть до 54-й минуты, воронежцы провели 12 результативных атак. Впрочем, как первое, так и последнее слово оказалось за курянами. На 54-й минуте Юрий Вохмянин установил окончательный счет на табло – 12:2 в пользу «ЭкоНивы».

Таким образом, «Сокол» в шестой раз в текущем розыгрыше проиграл, пропустив десять и более шайб. Ранее это с нашими парнями происходило в матчах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 18 октября), «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 16 ноября), «Прогрессом» (3:11, 1 декабря, 3:12, 14 декабря) и кирово-чепецкой «Олимпией» (1:11, 11 декабря).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (45 очков). Далее располагаются «Тамбов» и саратовский «Кристалл» (по 35). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 21 декабря, «Сокол» проведет повторный домашний матч с «ЭкоНивой». Начало игры в 18:30.