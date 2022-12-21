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НовостиСпорт21 декабря 2022 14:56

Курский «Сокол» пропустил 12 шайб от клуба из райцентра Воронежской области

Вновь отличился наш лучший бомбардир Владимир Авсеенок
Алексей СЕРГУНИН
Второй период клуб из Боброва выиграл на курском льду со счетом 7:0. Фото со страницы ХК "ЭкоНива-Бобров" в VK.

Второй период клуб из Боброва выиграл на курском льду со счетом 7:0. Фото со страницы ХК "ЭкоНива-Бобров" в VK.

Накануне, 20 декабря, в Курске местный «Сокол» принимал «ЭкоНиву-Бобров» в рамках регулярного чемпионата НМХЛ. Уже на третьей минуте наш лучший голеадор Владимир Авсеенок забросил восьмую шайбу в этом розыгрыше, открыв счет в матче. На этом курская сказка закончилась. Начиная с 11-й, и вплоть до 54-й минуты, воронежцы провели 12 результативных атак. Впрочем, как первое, так и последнее слово оказалось за курянами. На 54-й минуте Юрий Вохмянин установил окончательный счет на табло – 12:2 в пользу «ЭкоНивы».

Таким образом, «Сокол» в шестой раз в текущем розыгрыше проиграл, пропустив десять и более шайб. Ранее это с нашими парнями происходило в матчах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 18 октября), «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 16 ноября), «Прогрессом» (3:11, 1 декабря, 3:12, 14 декабря) и кирово-чепецкой «Олимпией» (1:11, 11 декабря).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидирует «Тамбов» (45 очков). Далее располагаются «Тамбов» и саратовский «Кристалл» (по 35). У курян четыре балла и последнее 11-е место. Теперь сегодня, 21 декабря, «Сокол» проведет повторный домашний матч с «ЭкоНивой». Начало игры в 18:30.