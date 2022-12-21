В Курске 21-летняя девушка похитила у двух пенсионерок более полумиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, пенсионеркам звонили неизвестные и сообщали, что их дети стали виновниками ДТП. В разговоре мужчины обещали сделать так, чтобы родственников пожилых курянок не привлекли к уголовной ответственности. За это женщинам нужно было заплатить, а деньги передать девушке-курьеру.

Так, поверив телефонному собеседнику, одна из пенсионерок отдала 320 тысяч рублей, другая передала 350 тысяч и больше тысячи в иностранной валюте.

Отдав сбережения, женщины связывались со своими детьми и узнавали, что никто из них аварий не совершал. После чего пенсионерки обратились в полицию.

Полицейским удалось установить, что к двум фактам мошенничества причастна 21-летняя жительница Белгородской области, которая приехала в Курск специально для того, чтобы совершать подобные преступления.

Полицейские задержали девушку в момент, когда она пыталась перевести кураторам украденную у одной из пенсионерок сумму. При ней удалось изъять 350 тысяч рублей и больше тысячи евро. В ближайшее время они будут возвращены пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело, мошенница заключена под стражу.