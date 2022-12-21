В Курске на пересечении Энгельса и Дзержинского появится сквер имени маршала Михаила Катукова

Имя Катукова уже носит улица в районном центре Обояни Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Михаил Катуков - выдающийся русский полководец, дважды Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск. Он внес важнейший вклад в положительный исход сражения на южном фасе Курской дуги, тем самым фактически спасший город от вторичной оккупации.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия со дня победы советских войск в Курской битве Совет ветеранов Курской области предлагает увековечить имя Михаила Катукова и назвать в его честь памятник на пересечении улиц Энгельса и Дзержинского. Об этом сообщили в городской администрации и даже устроили опрос среди курян в соцсетях. Так, на данный момент 58% процентов проголосовавших поддерживают предложение увековечить имя Катукова в названии сквера.

Напомним, в честь Михаила Ефимовича уже названы улицы в городах: Орел, Белгород, Воронеж, Мценск, Москва, Озеры, Волоколамск, Липецк, Черновцы, Казатин, Богодухов, Снежное, Борщев. В Курской области его имя носит улица в районном центре Обояни, также установлена мемориальная доска на здании, где размещался штаб 1-ой танковой армии.