22 декабря на Курскую область опустится туман

Спасатели рекомендуют курянам быть предельно внимательными на дорогах при гололеде и тумане Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21:00 21 декабря по 21:00 22 декабря будет облачно. Местами небольшие осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом.

Помимо этого, на регион опустится туман, на дорогах возможна гололедица, ночью в отдельных районах будет гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура: ночью 0-5º мороза, днем 0-5º тепла.

В региональном ГУ МЧС настоятельно рекомендуют курянам быть предельно внимательными и осторожными на дорогах при гололеде и тумане.

Главное напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.