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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:39

Новорожденного младенца из Курска эвакуировали в Москву

Ребенок появился на свет всего 17 дней назад
Кристина ГОРБАТЕНКО
Диагноз маленького пациента пока не сообщают

Диагноз маленького пациента пока не сообщают

Фото: Архив "КП"

В региональном перинатальном центре рассказали об очередном случае эвакуации ребенка на лечение в Москву. Из облстной больницы в столичную клинику малыша сопровождала выездная бригада неонатологов перинатального центра.

Ребенку всего 17 дней от рождения. Диагноз маленького пациента пока не сообщают, за его жизнь и здоровье предстоит бороться столичным специалистам.

Малыша доставили в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Это государственное научно-исследовательское, лечебное учреждение. Оно было создано в 1991 году, как НИИ детской гематологии. В Центре в условиях круглосуточного и дневного стационара, а также в амбулатории оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь детям всех субъектов Российской Федерации в возрасте от семи дней до 18 лет.