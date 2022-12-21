Под Курском автомобиль сбил 76-летнюю женщину

Авария произошла в Льговском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 20 декабря в 17:20 на улице 40 лет Октября во Льгове. В региональном УГИБДД рассказывают, 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», сбила 76-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина пешеход получила ранения и была госпитализирована в больницу. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 20 декабря в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 21:10 на автодороге «Курск-Борисоглебск». По предварительным данным, 63-летний водитель, ехал за рулем автомобиля «КАМАЗ 55111А» с прицепом «СЗАП». В дороге у машины отсоединилось переднее левое колесо и ударилось о движущийся автомобиль «КАМАЗ 55111» с прицепом, под управлением 39-летнего водителя. После этого первый КАМАЗ столкнулся с автомобилем «Скания», под управлением 56-летнего водителя.

В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» получил ранения и был госпитализирован в больницу. Последствия ДТП помогали ликвидировать спасатели, ими был деблокирован один человек.