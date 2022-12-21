Курские дороги от снега расчищают в круглосуточном режиме

Израсходовали более 1,4 тонны песко-соляной смеси Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске продолжают расчищать улицы от снега. В комитете дорожного хозяйства сообщают, что работы идут в круглосуточном режиме.

Ночью расчищали автомобильные дороги, пешеходные зоны, обрабатывали песко-соляной смесью территории, вывозили снег. Также расчистили лестницы на Дзержинского, Марата, Урицкого, Гостинной.

Снег убирали 72 единицы техники, было израсходовано более 1,4 тонны песко-соляной смеси.

В комитете дорожного хозяйства добавили, что работы продолжат и днем.