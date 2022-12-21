В Курске пройдет межрегиональная ярмарка

На ярмарке будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С 23 по 28 декабря в Курске на территории площади Советов пройдет межрегиональная ярмарка. На ней будет представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщают в областной администрации.

Так, куряне смогут купить трикотажные изделия, верхнюю одежду, обувь, головные уборы, новогодние игрушки, сувениры ручной работы и изделия народных мастеров.

Также в продаже будут колбасы, мясные деликатесы, рыбная, мясная и молочная продукция курских фермеров и личных подсобных хозяйств.

Напомним, сегодня, 21 декабря, в 11:00 в креативном кластере «Поток» (улица Сонина, 2) состоится инклюзивный интерактив «Работать могут все!». На ярмарке вакансий для людей с ОВЗ гости смогут побывать на мастер-классах от ведущих работодателей региона - «Успешное резюме», «Как произвести правильное впечатление на работодателя», также будут организованы психологические тренинги, профориентационное тестирование.