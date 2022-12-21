В Курской области от коронавируса умер 62-летний мужчина

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 194 человека Фото: Архив "КП"

По данным оперштаба на 21 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 30 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 149 851 подтвержденный случай заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 194 человека, на ИВЛ – 9 (6 – инвазивная, 5 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончалось 2534 человека. К сожалению, не обошлость без летальных случаев и за последние сутки - умер 62-летний мужчина. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Ранее губернатор Роман Старовойт объяснил, почему к врачам в Курской области большие очереди.