Под Курском столкнулись два грузовика

Авария произошла на участке автодороги Курск - Борисоглебск Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о ДТП на участке автодороги Курск - Борисоглебск поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 20 декабря в 21:06.

На место происшествия выезжали пожарные-спасатели, сотрудники ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

- Столкнулись два грузовых автомобиля «Scania» и «Камаз». В результате ДТП 1 человек был деблокирован при помощи спасательного оборудования, - говорят в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает всем участникам движения о необходимости соблюдения установленных правил. В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов! Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области – 8-4712-51-00-22.