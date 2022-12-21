В Курской области продлили "желтый" уровень террористической опасности

Средний уровень опасности продлили еще на 15 суток Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в очередной раз продлили действие "желтого" уровня террористической опасности, который введен в регионе с весны 2022 года. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Учитывая текущую стабильно напряженную оперативную обстановку на территории Курской области, сегодняшним решением антитеррористической комиссии с 21 декабря с 17:00 на 15 суток продлевается "желтый" уровень террористической опасности, - сказал глава региона.

Напомним, 20 декабря ВСУ вновь обстреляли приграничный Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка.

- Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.