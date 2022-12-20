В этом году мест продажи живых сосен будет меньше Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 декабря в Курске открылись елочные базары

На сегодняшний день заключено 15 договоров на размещение елочных базаров. Торговая площадь составляет 50 квадратных метров. График единый – с 20 по 31 декабря, время работы каждый предприниматель определяет самостоятельно.

Все предприниматели, продающие хвойные деревья, заключили договоры с АО «Спецавтобаза по уборке Курска» на вывоз мусора после закрытия елочных базаров. Так что мусора не останется, .заверили в мэрии.

Напомним, что новогоднюю красавицу можно будет приобрести в специально установленных для продажи деревьев местах.

- В Центральном округе – на проспекте Клыкова возле домов с номерами: 30, 35 и 92. На проспекте Дружбы, 1 и 7. На проспекте Победы - №№2, 14 и 44. На Радищева елки будут продавать у дома №80. На проспекте Хрущева, 13 и на улице Студенческой, 2.

- В Сеймском округе - на проспекте Кулакова, 9, на Харьковской улице у дома №10/1, на проезде Магистральном, 16-б.

- В Железнодорожном округе будет один елочный базар - на улице Союзной, 65.