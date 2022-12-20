В курских автобусах остановки будет объявлять Владимир Винокур

Автобусы большой вместимости со временем могут заменить маршрутки Фото: Даниил НАЙХИН

20 декабря в Курск в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» прибыла первая партия из 12 автобусов большой вместимости. До конца месяца АО «Государственная транспортная лизинговая компания» передаст региону еще 38 единиц. С 1 января на три маршрута выйдет 50 новых автобусов, сообщили в администрации региона.

В салоне новых автобусов оборудованы места для инвалидов, установлены валидаторы. Водители готовы в самое ближайшее время приступать к работе на линиях.

Кстати, в новых автобусах остановки будет объявлять Владимир Винокур. Курянин, почетный житель Курской области согласился озвучить десятки названий остановок.

Также в Курск доставили новый трамвай "Львенок". Пока трамвай сделает пробную обкатку и будет служить для обучения вагоновожатых.