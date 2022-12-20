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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 18:26

20 декабря ВСУ обстреляли курское село

Пострадала женщина
Ольга ДАНИЛОВА
Об обстреле сообщил глава Курской области

Об обстреле сообщил глава Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ вновь обстреляли приграничный Суджанский район Курской области. Не менее четырех снарядов упало в селе Махновка.

- Система смс-оповещения сработала оперативно. Одна женщина пострадала. Повреждены три дома. Один из них серьезно разрушен, сейчас он горит. Восстановлению дом не подлежит. В обязательном порядке окажем всю необходимую помощь жителям. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнем, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

19 декабря Курская область дважды оказалась под обстрелом ВСУ. На этот раз атаковано было село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет, - сказал глава региона.