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НовостиПолитика20 декабря 2022 14:17

Анна Коновалова назначена министром приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области

Продолжается работа по формированию регионального Правительства
Кристина ГОРБАТЕНКО
Губернатор подписал соответствующий документ

Губернатор подписал соответствующий документ

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Работа по формированию Правительства Курской области продолжается. Губернатор Роман Старовойт сообщил о назначении Анны Коноваловой министром приоритетных проектов развития территории и туризма Курской области. Глава региона подписал соответствующий документ.

- Развитие городской среды и внутреннего туризма — одно из ключевых направлений, которому в регионе уделяется большое внимание. Благоустройство малых городов Курской области, создание мемориального комплекса, посвященного 80-летию победы в Курской битве, этнодеревня в Красниково, подготовка областного центра к тысячелетию — впереди нас ждет большая работа. Именно поэтому принято решение о создании единого ведомства, которое будет курировать такие значимые для региона проекты, - сказал губернатор.

Добавим, что ранее Анна Коновалова являлась старшим советником губернатора.