В ходе СВО погиб мобилизованный из Курской области

Курянину было 32 года Фото: материалы пресс-служб

В ходе специальной военной операции погиб еще один курянин - рядовой Артем Слепнев. Печальную новость сообщили в областной администрации. Военнослужащему было 32 года.

Осенью Артем был мобилизован. Сегодня, 20 декабря, с ним простились в Обоянском районе.

Также 20 декабря В Курске в школе №1 открыли мемориальную доску памяти ученика Дмитрия Ермакова, который погиб в ходе специальной военной операции. В звании гвардии лейтенант Дмитрий стал командиром взвода минометной батареи 1-го мотострелкового батальона. 8 марта его группа попала под обстрел. Военнослужащий закрыл собой сержанта и ценой собственной жизни спас его.