В курской школе №1 открыли мемориальную доску памяти Дмитрия Ермакова, погибшего в ходе СВО

Дмитрий награжден орденом Мужества, и нагрудным знаком «За верность долгу и мужество» посмертно Фото: Архив "КП"

В Курске в школе №1 открыли мемориальную доску памяти ученика Дмитрия Ермакова, который погиб в ходе специальной военной операции. В звании гвардии лейтенант Дмитрий стал командиром взвода минометной батареи 1-го мотострелкового батальона. 8 марта его группа попала под обстрел. Военнослужащий закрыл собой сержанта и ценой собственной жизни спас его.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета образования Курска Дмитрий Иванов, сотрудники администрации города, представители Совета ветеранов Курской области, школьники, юнармейцы и ребята Поста №1, семья и одноклассники Дмитрия.

- К нам обратился Совет ветеранов с предложением открыть мемориальную доску и увековечить память и имя Димы. Он был открытым, добрым, искренним, - рассказала директор школы №1 Елена Кривцова. - Еще во время учебы захотел стать военным - после школы Дима исполнил свою мечту и поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию, которую окончил с честью и достоинством.

9 декабря в школе №1 в День Героев Отечества в память о военнослужащем также установили парту Героя.

Дмитрий Ермаков награжден орденом Мужества, нагрудным знаком «За верность долгу и мужество» посмертно.