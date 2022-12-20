Курян с ограниченными возможностями здоровья приглашают на ярмарку вакансий

Мероприятие состоится 21 декабря в 11:00 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске 21 декабря в 11:00 в креативном кластере «Поток» (улица Сонина, 2) состоится инклюзивный интерактив «Работать могут все!». На ярмарке вакансий для людей с ОВЗ гости смогут побывать на мастер-классах от ведущих работодателей региона - «Успешное резюме», «Как произвести правильное впечатление на работодателя», также будут организованы психологические тренинги, профориентационное тестирование.

Помимо этого, как сообщают в областной администрации, участники мероприятия смогут пройти собеседование, познакомиться с работодателями и специализированными вакансиями для людей с ОВЗ.

На ярмарке будут и творческие кластеры «Путь к успеху» от тех, кто уже превратил свое хобби в источник стабильного дохода; зоны консультационно-правовой помощи от специалистов Пенсионного фонда РФ, бюро медико-социальной экспертизы, юристов комитета по труду и занятости населения Курской области.

Добавим, для граждан с ограниченными возможностями здоровья в будние дни работает телефон горячей линии: 54-03-07 (доб. 195). По номеру можно получить подробную консультацию по вопросам в сфере труда и занятости, узнать о вакансиях в регионе.