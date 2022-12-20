На въездах в Курск установили три новые стелы

Стелы имеют специальную подсветку, благодаря которой конструкции заметны при плохой видимости Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

На въездах в Курск появились три новые стелы. Как сообщают в областной администрации, разработкой внешнего вида их конструкций занимались в Центре компетенций Курской области. На каждой расположена надпись «Курск — город воинской славы» и знак ордена Отечественной войны I степени.

Стелы выполнены из современных композитных материалов. Срок их эксплуатации составляет 30 лет.

Также каждая из стел имеет специальную подсветку, благодаря которой конструкции заметны издалека, а также при неблагоприятных погодных условиях и плохой видимости.

Напомним, ранее стелу на въезде в Курск со стороны Москвы демонтировали. Весной при благоприятных погодных условиях ее установят на въезде в Курск со стороны Щигров.