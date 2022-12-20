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НовостиСпорт20 декабря 2022 7:46

Юные куряне завоевали девять медалей на соревнованиях по легкой атлетике

Участие в них приняли спортсмены из четырех городов
Кристина ГОРБАТЕНКО
Соревнования проходили в Орле

Соревнования проходили в Орле

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Орле прошли соревнования по легкой атлетике. Участие в них приняли и курские спортсмены.

Как сообщают в городской администрации, куряне не остались без призовых мест. Так, воспитанники спортивной школы №1 завоевали девять медалей.

Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из четырех городов России: Воронежа, Москвы, Курска и Орла.

Куряне не перестают радовать своими успехами. Ранее КП сообщала, что курские студенты стали победителями Всероссийского конкурса «Твой Ход». Лучшими в треке «Делаю» признали 200 человек, каждый из них получит денежный приз - один миллион рублей. Среди победителей - студенты Курского государственного университета Анастасия Пашкова, Анна Бабенко, Ксения Клюева, а также студенты Курского государственного медицинского университета Вадим Лашин и Нина Кузнецова.