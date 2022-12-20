В Курске автомобиль сбил 18-летнюю девушку на переходе

Девушку доставили в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

ДТП случилось 19 декабря в 21:20 на проспекте Дериглазова. В региональном УГИБДД рассказывают, 19-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Рапид», сбил 18-летнюю девушку-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу. По факту аварии проводят проверку, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 19 декабря в Курской области зарегистрировано 22 ДТП с материальным ущербом. За пьяное вождение отстранены от управления ТС семь водителей. Выявлено 49 пешеходов, которые нарушили ПДД РФ.