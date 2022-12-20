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НовостиОбщество20 декабря 2022 6:46

В Курской области 55 школ получили новые автобусы

Благодаря этому заменят изношенный транспорт и организуют дополнительные маршруты
Кристина ГОРБАТЕНКО
Обновление школьного автопарка будет продолжено

Обновление школьного автопарка будет продолжено

Фото: Архив "КП"

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что 55 школ региона получили новые школьные автобусы. Из них три марки УАЗ, 23 марки ГАЗ и 29 ПАЗ.

Транспорт появился в рамках оказания поддержки региону по распоряжению Правительства РФ.

- Благодаря этому мы заменим изношенные автобусы, организуем новые школьные маршруты. Дополнительный транспорт поможет обеспечить доступность общего образования для всех учеников независимо от места их проживания, - сказал глава региона.

Также в 2022 году три школьных автобуса купили для общеобразовательных организаций региона за счет областного бюджета. Еще 60 вышло на маршруты в 2021 году.

Роман Старовойт заявил, что обновление школьного автопарка будут продолжать и дальше.