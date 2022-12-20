За сутки в Курской области 33 человека заболели коронавирусом

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 188 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 20 декабря, в Курской области коронавирусом заразились еще 33 человека. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 149 821 подтвержденный случай заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 188 человек, на ИВЛ – 8 (5 – инвазивная, 3 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2533 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что из-за высокой заболеваемости ОРВИ в курских детских садах отменили массовые новогодние мероприятия. Посещаемость составляет 40% - это 7761 ребенок. В шести дошкольных учреждениях введены ограничительные мероприятия по причине ОРВИ, закрыто 18 групп.