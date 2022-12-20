Курские студенты стали победителями Всероссийского конкурса «Твой Ход»

Среди победителей - пять студентов из КГУ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2022». Церемония закрытия состоялась в Москве, на ней объявили имена победителей конкурса студенческих проектов.

В областной администрации рассказывают, лучшими в треке «Делаю» признали 200 человек, каждый из них получит денежный приз - один миллион рублей. Среди победителей - и наши земляки: студенты Курского государственного университета Анастасия Пашкова, Анна Бабенко, Ксения Клюева, а также студенты Курского государственного медицинского университета Вадим Лашин и Нина Кузнецова.

А одними из победителей трека «Создаю» стали студентки КГУ Вероника Глебова, Анастасия Пашкова и Алина Новоселова, они получили билеты на путешествие по России.