Курское «Динамо» победило в Самаре с перевесом в 30 очков

Анна Буровая (№ 9) сегодня набрала шесть очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 19 декабря, в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. Местный одноименный клуб принимал действующего обладателя титула – курское «Динамо». После первой четверти гости вели «+11», и хотя хозяйки паркета выиграли второй отрезок (15:14), в дальнейшем перевес курского клуба лишь увеличивался. Итоговый счет – 79:49 в пользу «Динамо».

Самыми результативными у курянок стали – Елизавета Шабанова (16 очков), Ольга Фролкина (12), Эва Лисец (девять), Елизавета Комарова (восемь), Эзин Калу и Анна Буровая (по шесть).

После сегодняшнего игрового дня в тройку лидеров входят – УГМК из Екатеринбург (30 очков), столичный МБА (29) и наше «Динамо» (28). Теперь 4 января «Динамо» сыграет дома с одноклубницами из Новосибирска (девятое место, 20 очков). Начало игры в 17:00.