Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт19 декабря 2022 20:13

Курское «Динамо» победило в Самаре с перевесом в 30 очков

Наибольший вклад в успех внесла Елизавета Шабанова
Алексей СЕРГУНИН
Анна Буровая (№ 9) сегодня набрала шесть очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Анна Буровая (№ 9) сегодня набрала шесть очков. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 19 декабря, в Самаре состоялся матч регулярного чемпионата Премьер-лиги по баскетболу среди женских команд. Местный одноименный клуб принимал действующего обладателя титула – курское «Динамо». После первой четверти гости вели «+11», и хотя хозяйки паркета выиграли второй отрезок (15:14), в дальнейшем перевес курского клуба лишь увеличивался. Итоговый счет – 79:49 в пользу «Динамо».

Самыми результативными у курянок стали – Елизавета Шабанова (16 очков), Ольга Фролкина (12), Эва Лисец (девять), Елизавета Комарова (восемь), Эзин Калу и Анна Буровая (по шесть).

После сегодняшнего игрового дня в тройку лидеров входят – УГМК из Екатеринбург (30 очков), столичный МБА (29) и наше «Динамо» (28). Теперь 4 января «Динамо» сыграет дома с одноклубницами из Новосибирска (девятое место, 20 очков). Начало игры в 17:00.