ВСУ обстреляли село в Курской области

Зафиксировано шесть прилетов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

19 декабря Курская область дважды оказалась под обстрелом ВСУ. На этот раз атаковано было село Гуево Суджанского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Зафиксировано шесть прилетов, но, к счастью, все за пределами жилых домовладений. Пострадавших и разрушений нет, - сказал глава региона.

Напомним, ранее, 19 декабря, под минометный обстрел попало село Елизаветовка Глушковского района.

- Предварительно насчитали девять прилетов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь, - сказал губернатор.