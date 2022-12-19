В Курске завершается осенний призыв

85% курян прошли призывную комиссию Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске комиссия по призыву на службу в армии будет работать до 30 декабря. Об этом рассказал военный комиссар Центрального и Сеймского округов областного центра Игорь Ясько.

На сегодняшний день уже 85% молодых людей прошли призывную комиссию. Добровольцы, которые придут до конца месяца, службу в армии будут проходить в Курском гарнизоне.

В отношении 220 человек вынесли решения о призыве на военную службу: более 160 призывников уже отправились в войска.

- Есть и те, кто имеет право обжаловать решение комиссии, таких 50 человек. В этом году уже двое из данной категории призывников получили справки взамен военных билетов, - сообщают в городской администрации.