В Курской области пенсионер почти год переводил деньги мошенникам

Чтобы отдать долги пенсионер оформил кредит под залог своего жилья Фото: Архив "КП"

В региональном УМВД рассказывают, с 74-летним жителем Курчатова связались неизвестные и представились брокерами, после того, как он оставил объявление о поиске работы. Его уверили, что те, кто умело покупает и продает акции крупных компаний, быстро становится миллионером.

Стартовать предложили с небольшой суммы. Но как только начальная цена была внесена, ее оказалось недостаточно. Требовались дополнительные вложения.

Тогда пенсионер взял в долг у знакомых и отправлял деньги на различные счета и номера телефонов. За год он перевел почти два миллиона рублей. Но так ни разу не получил какую-либо прибыль. За эту процедуру у него требовали оплату страховки, налога и прочих платежей. Несмотря на переводы денег, всякий раз мужчину уверяли, что вывести финансы не получается.

Чтобы отдать долги пенсионеру пришлось оформить кредит под залог своего жилья.

Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут.