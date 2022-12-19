20 декабря в Курской области ожидается небольшой снег и гололедица

Спасатели просят курян быть осторожными во время гололеда Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории региона с 21:00 19 декабря по 21:00 20 декабря будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидается небольшой снег.

На дорогах появится гололедица. Температура воздуха ночью составит 9-14º ниже нуля, днем - 1-6º мороза.

Ветер: ночью западный 5-10 м/с, днем юго-западный 8-13 м/с.

В региональном ГУ МЧС просят курян быть осторожными во время гололеда.

- Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа. В гололед опасно движение накатом. Передвигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги при ходьбе должны быть слегка расслаблены, руки свободны, - говорят спасатели.

Главное управление напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения: 112.