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НовостиПроисшествия19 декабря 2022 11:29

Под минометный обстрел ВСУ попал частный дом в курском селе

Никто не пострадал
Кристина ГОРБАТЕНКО
В доме перебита газовая труба и выбиты окна

В доме перебита газовая труба и выбиты окна

Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 19 декабря, Курская область снова была атакована ВСУ. Под минометный обстрел попало село Елизаветовка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Предварительно насчитали девять прилетов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь, - сказал глава региона.

Напомним, 15 декабря ВСУ обстреляли приграничный хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы.