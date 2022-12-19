Под минометный обстрел ВСУ попал частный дом в курском селе

В доме перебита газовая труба и выбиты окна Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 19 декабря, Курская область снова была атакована ВСУ. Под минометный обстрел попало село Елизаветовка Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Предварительно насчитали девять прилетов. Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь, - сказал глава региона.

Напомним, 15 декабря ВСУ обстреляли приграничный хутор Кучеров Беловского района. Предварительно зафиксировано шесть прилетов. Пострадавших нет. Однако в двух домовладениях повреждены фасады, выбиты стекла, частично разрушены заборы.