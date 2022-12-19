20 декабря на трех улицах Курска отключат газ

Газа не будет с 9:00 до 16:00 Фото: Архив "КП"

В региональном МЧС сообщили, что 20 декабря на трех улицах Курска отключат газоснабжение. Причина - внеплановые работы.

Без газа с 9:00 до 16:00 останутся жители по улицам:

Светлая 75, 75-а, 81, 83, 87, 91, 93, 95, 48, 50, 50-в; 52;

1-й Светлый проезд 1, 2, 4, 3-а, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 21, 23,25, 27, 29, 31, 33, 35, 14, 18, 22, 24, 30, 32, 46;

Светлый переулок (все абоненты).

Курян предупреждают, что пользоваться газовыми приборами в указанное время запрещено.