62-летняя курянка пыталась зарезать свою дочь

Раненую женщину своевременно доставили в больницу и оказали медицинскую помощь Фото: Архив "КП"

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 62-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство.

В региональном СУ СК рассказывают, 11 декабря пьяная курянка была в квартире дома на проспекте Вячеслава Клыкова. Там она поссорилась со своей 38-летней дочерью и в ходе ссоры один раз ударила ее ножом в шею.

К счастью , раненую женщину удалось спасти, ее своевременно доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

В настоящее время 62-летняя женщина заключена под стражу. Устанавливаются обстоятельства этого происшествия.