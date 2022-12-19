Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в курских детских садах отменили новогодние утренники

Из-за заболеваемости ОРВИ образовательный процесс приостановлен в 107 классах 25 школах Курска Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске сохраняются высокие показатели по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Из-за этого на данный момент образовательный процесс приостановлен в 107 классах 25 школах Курска. Об этом сегодня, 19 декабря, на оперативном совещании сообщил мэр города Игорь Куцак.

Помимо этого, сейчас в детских садах областного центра посещаемость составляет 40% - это 7761 ребенок.

- В связи с этим новогодние массовые мероприятия в детских садах проводить не планируем, поскольку достаточно высокий процент заболеваемости. Прошу с пониманием отнестись к такому решению, - сказал глава города.

Сейчас сфера здравоохранения региона действует в усиленном режиме. В связи с ростом заболеваемости во всех образовательных учреждениях проводят мероприятия по противодействию распространения вирусной инфекции: утренние фильтры, дезинфекция, проветривание помещений. Также созданы специальные рабочие группы, которые будут контролировать соблюдение мер профилактики.