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НовостиОбщество19 декабря 2022 7:39

Куряне завоевали награды на премии "Студент года-2022"

В финале соревновались участники из 70 регионов России
Кристина ГОРБАТЕНКО
Курские студенты получили три награды

Курские студенты получили три награды

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны итоги Российской национальной премии «Студент года-2022». Финал соревнований состоялся в Москве. В течение пяти дней студенты из 70 регионов России боролись за звание лучших.

В соревнованиях участвовали и куряне. Как рассказывают в областной администрации, в составе курской делегации было 23 победителя и призера регионального этапа. Они получили в столице три награды.

Среди студентов образовательных организаций высшего образования Александр Воронин стал лауреатом премии в номинации «Творческая личность года», Мадина Бабаева – в номинации «Общественник года». Волонтерский отряд «Миссия» Курского государственного медицинского университета в числе лучших в номинации «Добровольческое объединение года».