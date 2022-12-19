За сутки коронавирусом заразились 36 курян

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 205 человек Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По данным оперштаба на 19 декабря, коронавирусом заразились еще 36 курян. Всего с начала пандемии в Курской области зарегистрировано 149 788 подтвержденных случаев заболевания ковид.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 205 человек, на ИВЛ – 10 (6 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2533 человека. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

Ранее КП сообщала, что более чем в два раза выросло количество вызовов врача на дом в Курске за три недели. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения. Резкое увеличение вызовов началось в понедельник, 28 ноября. В этот день было зафиксировано 868 вызовов, что на 80% больше, чем в предыдущую пятницу. И их количество продолжает возрастать.