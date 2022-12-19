В Курской области сгорели гараж и автомобиль

Пожар произошел вечером 18 декабря Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 18 декабря в 20:46. Горел гараж по адресу: Рыльский район, переулок Луначарского

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электрические сети. По прибытии огнеборцы незамедлительно стали тушить возгорание.

- В результате пожара огнем по всей площади поврежден кирпичный гараж 6х6 метров и легковой автомобиль «Саньенг Кайрон». Возгорание тушили 20 человек и семь единиц техники, - говорят в региональном ГУ МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».