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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 19:13

Под Курском пенсионер погиб на пожаре

Трагедия произошла в Беловском районе
Ольга ДАНИЛОВА

18 декабря в 08.57 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит дом в Беловском районе, село Пены на улице Осняги.

Огонь повредил комнату. На месте пожара нашли тело 63-летнего мужчины.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №21 Беловского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети. Всего 22 человека и восемь единиц техники.

Ранее КП сообщала, что вечером 18 декабря огонь уничтожил дом в Железногорском районе.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).