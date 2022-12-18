Под Курском пенсионер погиб на пожаре

18 декабря в 08.57 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о том, что горит дом в Беловском районе, село Пены на улице Осняги.

Огонь повредил комнату. На месте пожара нашли тело 63-летнего мужчины.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №21 Беловского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети. Всего 22 человека и восемь единиц техники.

Ранее КП сообщала, что вечером 18 декабря огонь уничтожил дом в Железногорском районе.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).