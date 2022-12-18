Под Курском сгорел дом

На место ЧП выезжала полиция Фото: Светлана ВОЛКОВА

18 декабря в 18.30 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в Железногорском районе, село Гнань на улице Центральная.

На место происшествия выезжали пожарные ПЧ №49 Железногорского района, сотрудники полиции, работники скорой помощи, газовая служба, электросети.

Огонь полностью уничтожил дом. сообщили в МЧС региона.

Пожар тушили 22 человека и восемь единиц техники. О пострадавших не сообщается.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов).