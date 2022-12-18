В городе пройдет бесплатная экскурсия «Новый год в Курской губернии»

Курск готовится встретить Новый год Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жителей региона и гостей приглашают на бесплатную тематическую экскурсию «Новый год в Курской губернии». Вы узнаете, как наши предки отмечали этот волшебный праздник, чем угощали гостей, что служило украшением главной новогодней красавицы.

А еще, так как Новый год – пора чудес, вас ждет викторина, в которой будет много подарков и сюрпризов!

Дата мероприятия - 25 декабря в 14:30. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись.

Подробности и запись – по тел.: 8-800-201-42-30, +7 (4712) 52-02-04. Звоните в будни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).