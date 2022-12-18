В Курске прошла конференция о пользе чая

О чае поговорили в разных аспектах, также состоялся мастер-класс Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске прошла конференция с международным участием «Чай в историческом, культурном и медицинских аспектах».

Научно-теоретическая конференция состоялась в третий раз. Ее участниками стали представители Курска, Воронежа, Ярославской области, Удмуртской Республики, Краснодарского края. Особый гость – Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Программа была насыщенной – шесть секций, где рассматривали чай со всех сторон: в историческом, культурном, медицинском аспектах, свойства и фармакология чая, его традиции и применение в других странах. Кроме научных выступлений, в нее вошли творческие приветствия и мастер-класс. Важно, что на таком масштабном мероприятии прозвучал доклад «Чайные сборы Стрелецкой степи» о заповедной территории Курской области, настоящем символе региона.