Куряне могут жаловаться в прокуратуру на некачественные услуги ЖКХ

Аварии на объектах ЖКХ зимой не редкость Фото: Даниил НАЙХИН

В прокуратуре Курской области открыта «горячая линия» по вопросу бесперебойного и качественного обеспечения энергетическими ресурсами в период отопительного сезона 2022-2023 годов, сообщает ведомство.

- О фактах перерыва или некачественного предоставления услуг газо- тепло- электроснабжения граждане могут сообщить в прокуратуру Курской области по телефону (4712) 72-52-21, либо на адрес электронной почты priem@46.mailop.ru, - сказали в облпрокуратуре.

Напомним, что недавно в Курске ликвидировали аварию на тепломагистрали в районе дома номер один по улице Студенческой, в результате которой без тепла и горячей воды оставались почти 40 тысяч человек, а также соцучреждения.

- Три года назад на Студенческой уже случалась крупная авария. Тогда специалисты заменили ветхие сети частично, но в целом трубы сильно изношены, они эксплуатируются уже более 20 лет. По-прежнему остро стоит вопрос о необходимости замены всех изношенных городских теплосетей, - пояснил ситуацию губернатор региона Роман Старовойт.