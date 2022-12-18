Курского чиновника суд оштрафовал за отсутствие тротуаров

Замглавы еще может обжаловать решение Фото: Светлана ВОЛКОВА

Замглавы администрации Беловского района Курской области оштрафован за отсутствие тротуаров, сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

И.о. мирового судьи судебного участка Беловского района вынес постановление о привлечении чиновника к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.

- Надзорным органом в отношении него была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что чиновник не выполнил требования по обеспечению безопасности дорожного движения в границах населенного пункта слобода Белая, а именно не оборудованы тротуары на участках автомобильных дорог, - сообщили в ведомстве.

Ему назначен штраф в 20 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.