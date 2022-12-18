19 декабря в Курской области будет до -12

В регионе будет морозно Фото: Светлана ВОЛКОВА

19 декабря в Курской области буде облачно. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ночью местами туман. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 7-12°, днем 3-8° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 1000-3000 метров, при тумане до 1000 метров.

Ранее КП сообщала, что более чем в два раза выросло количество вызовов врача на дом в Курске за три недели. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Резкое увеличение вызовов началось в понедельник, 28 ноября. В этот день было зафиксировано 868 вызовов, что на 80% больше, чем в предыдущую пятницу. И их количество продолжает возрастать. Во вторую неделю подъема заболеваемости ОРВИ в областном центре регистрировалось до 1270 вызовов врача в день, а эта неделя началась с рекорда – 1925. При этом на пике эпидемии коронавирусной инфекции 12 сентября этого года в Курске приняли 1460 вызовов.