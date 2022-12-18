За три недели в Курске в два раза увеличилось количество вызовов врача на дом

Более чем в два раза выросло количество вызовов врача на дом в Курске за три недели. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Резкое увеличение вызовов началось в понедельник, 28 ноября. В этот день было зафиксировано 868 вызовов, что на 80% больше, чем в предыдущую пятницу. И их количество продолжает возрастать. Во вторую неделю подъема заболеваемости ОРВИ в областном центре регистрировалось до 1270 вызовов врача в день, а эта неделя началась с рекорда – 1925. При этом на пике эпидемии коронавирусной инфекции 12 сентября этого года в Курске приняли 1460 вызовов.

С ростом заболеваемости ОРВИ увеличилось и количество обращений в поликлиники. Сейчас их ежедневно посещает около двух с половиной тысяч человек.

- В среднем на одного доктора в день приходится 30 вызовов на дом и столько же пациентов на приеме. В поликлиниках №1, №4 и №6 нагрузка на врача максимальна и достигает 47 вызовов на дом и 50 пациентов на приеме в день, - отметили в ведомстве.

Медики напоминают о простых рекомендациях, которые помогут снизить риск заражения. Нужно часто мыть руки с мылом, соблюдать социальную дистанцию, избегать многолюдных мест, проветривать помещения и носить медицинские маски.